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Шоу-бизнес

«Счастью шесть лет»: Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)

11:44 22 сентября 2020
Влад Яма с женой Лилией

Известный хореограф Влад Яма, который является судьей шоу «Танці з зірками», с супругой Лилией отмечают шестую годовщину свадьбы, так называемую «чугунную». Влад трогательно поздравил жену в сети, признавшись ей в любви. Он не перестает повторять, что с этой женщиной счастлив каждое мгновенье. НазываетЛилию лучшей в мире женой и мамой.

«Надеюсь, на „чугунную свадьбу“ можно и без материальных подарков. Официальному Счастью сегодня 6 лет! @lilliya_yama❤️❤️❤️ЛЮБЛЮ. Лучшее — впереди!», — подписал Влад романтичные фото с женой.

Влад и Лилия познакомились 13 лет назад. Долгое время хореограф не афишировал отношения. Пара воспитывает сына Леона.

Как рассказывал Влад в интервью «ФАКТАМ», карантин только укрепил их отношения. Вместе они проводили много времени и находили компромиссы.

Полное интервью «ФАКТАМ» Влада Ямы о семейной жизни и карьере, воспитании сына и романтике в браке, читайте здесь.

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