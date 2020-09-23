Вакарчук «привлек» кота к созданию нового альбома
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, недавно выпустивший новый сингл «Коли ми станем собою», привлек к работе над будущим альбомом кота.
«Работа над новым альбомом продолжается. Временами к музыкантам „ОЭ“ присоединяются специально приглашенные гости … Вчера начали запись в таком расширенном составе», — написал музыкант в своем Instagram.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Святослав Вакарчук попал в объектив папарацци во время своего отдыха на пляже в Таиланде.
Фото со странички Святослава Вакарчука в соцсетях.159
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