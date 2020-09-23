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Шоу-бизнес

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

10:55 23 сентября 2020
Располневшая Ани Лорак?

Певица Ани Лорак после сообщений о том, что она располнела, показалась на ТВ.

В частности, российский телеканал RU.TV пообщался с ней на одном из мероприятий, а видео опубликовал на своем ютуб-канале 21 сентября.

На этом видео в моментах, где певица дает комментарии, местами может показаться, что она действительно располнела, и что у нее наметился двойной подбородок. Однако это может быть и просто игрой тени.

При этом Ани Лорак посмеялась над фейками о себе.

«Тысячу каких-то пластических операций, то я худею, то я беременна, то я не беременна, то я с этим человеком, то я с этим и так далее — это нормально», — заявила певица и рассмеялась.

Ранее российское издание «Собеседник» опубликовало цитаты Ани Лорак, где артистка признается, что «набрала лишние килограммы за время самоизоляции».

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