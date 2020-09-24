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Шоу-бизнес

51-летняя принцесса шокировала Париж прозрачным платьем без нижнего белья на премьере фильма

4:55 24 сентября 2020
Клотильда Куро

Французская актриса Клотильда Куро, которая носит титул принцессы Венецианской и Пьемонтской, не так известна, как представители королевской семьи Великобритании. К тому же манеры у нее, похоже, отличаются от стиля поведения чопорных британцев.

Так, на днях 51-летняя Клотильда посетила премьеру фильма «Дом Кардена» в Париже в откровенном образе и подверглась шумной критике в сети.

Соответствующие кадры с мероприятия публикует издание Paris Match.

На размещенных фото 51-летняя знаменитость позирует в коричневом платье бренда Maison Alaia из полупрозрачной ткани, через которую просвечивает ее грудь. Она также надела кожаные босоножки на каблуках в тон наряда. Ее образ дополнила золотая серьга на левом ухе.

Своим появлением на красной дорожке звезда фильма «Жизнь в розовом цвете» затмила даже приехавшего на премьеру основателя модного дома — 98-летнего кутюрье Пьера Кардена.

В то же время зрители на церемонии предположили, что, возможно, Клотильда за время карантина так соскучилась по светским раутам и красным дорожкам, что решила разом наверстать упущенное и показать все лучшее, что у нее есть.

Еще больше негодования вызвал наряд принцессы в Сети: пользователи обругали актрису за появление на публике в чересчур откровенном наряде и обвинили в привлечении к себе внимания подобным образом.

«В 50 лет сверкать уже не такими свежими и молодыми прелестями не стоит», «Страшная бродяга», «Слишком тощая, загорелая и высохшая», «Похожа скорее на колдунью», «Я себе принцесс несколько иначе представлял», — высказывались они.

В то же время признают, что как для дамы, родившей двух детей, Клотильда может гордиться своей фигурой.

Издание напоминает, что француженке удалось сделать блестящую партию: после двухлетнего романа в 2003 году она вышла замуж за принца Венеции Эммануила Филиберта Савойского — внука последнего короля Италии Умберто II. Клотильда носит титул принцессы Венецианской и Пьемонтской. Сама же она из простой семьи: ее мама — учительница, отец — инженер. До того, как выйти замуж за принца, она снялась в 38 фильмах и сериалах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне противоречивые чувства у поклонников смогла вызвать и Настя Каменских: жена Потапа снялась топлес на открытой террасе. Увидев снимки, часть фанатов восхитились шикарной фигурой певицы, другие же предложили забанить ее за разврат.

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Клотильда Куро

51-летняя принцесса шокировала Париж прозрачным платьем без нижнего белья на премьере фильма

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