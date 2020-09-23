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Шоу-бизнес

«Труселя разрежут пополам»: Настя Каменских ошарашила поклонников вызывающими фото

10:51 23 сентября 2020
Настя Каменских

Певица Настя Каменских, недавно публиковавшая эротические фото в Instagram, снялась топлес на открытой террасе.

«Я верю в то, что все в мире — это энергия, а каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне — то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем. Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!» — таким комментарием она сопроводила фотосессию в стрингах.

Фотографии вызвали неоднозначную реакцию у ее фолловеров. Одни писали о шикарной фигуре певицы, другие критиковали Каменских.

«А я верю, что если натянуть труселя еще выше, они разрежут тебя пополам», — написал один из комментаторов. «О трусах по плечи кто-нибудь уже писал?» — добавил другой. «Настя, ви доросла жінка, у вас похилого віку тато. Ну для чого позорите його ср… ю своєю голою?» — укорила третья.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских с Потапом показали в сети видео с их любимой собакой Мими и новорожденными щенками.

Фото со странички Насти Каменских в соцсетях.

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