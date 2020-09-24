Умерла легендарная французская певица Жюльетт Греко (фото, видео)

У себя дома близ города Сен-Тропе в возрасте 93 лет умерла легендарная французская певица Жюльетт Греко. Об этом сообщает France24. Соболезнования по поводу смерти Жюльетт выразил президент страны Эммануэль Макрон.

Жюльетт Греко, которую называли соперницей великой Эдит Пиаф, в конце 1930-х была танцовщицей в парижской «Опера Гарнье». Во время Второй мировой войны Жюльетт вступила в Сопротивление вместе с матерью и старшей сестрой. Мать и сестру отправили в концлагерь, но там им удалось выжить. Арестованной Жюльетт удалось избежать концентрационного лагеря благодаря юному возрасту.

Расцвет карьеры певицы пришелся на послевоенный период. Самые известные ее песни — Si Tu T'imagines, Parlez-moi d`Amour, Je Suis Comme Je Suis, Je hais les Dimanches.

Жюльетт также снималась в кино. Среди ее работ — роли в таких фильмах как «Орфей», «И восходит солнце», «Любовь у моря», «Лили, полюби меня» и «Ночь генералов», «Бельфегор — призрак Лувра».

Певица продолжала выступать до 89 лет.

Греко трижды была замужем. Ее первым мужем был актер Филипп Лемер, вторым — актер Мишель Пикколи. В 1988 году певица вышла замуж за пианиста и своего аккомпаниатора Жерара Жуане, в браке с которым состояла до его смерти 16 мая 2018 года.

Помимо официальных браков Греко известна своими многочисленными романами — в том числе со знаменитым американским джазовым трубачом Майлзом Дэвисом, голливудским режиссером и продюсером Дэррилом Зануком, музыкальным продюсером Куинси Джонсом, гонщиком Жан-Пьером Вимиллем, певцом Сашей Дистелем, писателем и философом Альбером Камю.

В 2016 году от рака в возрасте 62 лет умерла единственная дочь Греко — Лоранс-Мари, от брака с Лемером.

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