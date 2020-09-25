Единственная дочь покойной «принцессы Леи» родила первенца (фото)

28-летняя американская актриса Билли Лурд, известная по телесериалам «Королевы крика» и «Американская история ужасов», родила первенца. Мальчику дали имя Кингстон. Отец ребенка — жених Билли, актер Остин Райделл известный по сериалу «Джеймс Дин».

О своей помолвке Билли и Остин, познакомившиеся в 2016 году, сообщили в июне 2020-го. Однако о своей беременности Лурд не сообщала публично, поэтому для всех новость о том, что она стала мамой, была сюрпризом.

Лурд опубликовала фото ножек своего малыша в Instagram.

Билли Лурд — единственный ребенок Кэрри Фишер, исполнительницы роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны», и агента по поиску талантов Брайана Лурда. Кэрри и Брайан не оформляли своих отношений официально. Крестной матерью Билли является кинозвезда Мерил Стрип, а крестным отцом — писатель Брюс Вагнер. «Я росла с тремя родителями — мамой, папой и принцессой Леей», — вспоминала Билли свое детство.

Билли Лурд снялась в небольшой роли лейтенанта Кайдел Ко Конникс в трех последних частях «Звездных войн» — «Пробуждение силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восхождение».

Кэрри и Билли в "Звездных войнах"

У Кэрри Фишер 23 декабря 2016 года произошла остановка сердца во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Актрису доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 27 декабря она умерла в возрасте 60 лет. Мать Кэрри и бабушка Билли, знаменитая актриса и певица Дебби Рейнольдс скончалась от инсульта на следующий день, 28 декабря, во время организации похорон дочери.

В связи со смертью Фишер пришлось пересматривать планы съемок и сценарий последней части «Звездных войн». Семья актрисы дала разрешение на использование ее образа посмертно. При этом были использованы кадры, снятые для предыдущих эпизодов и компьютерная графика.

Кэрри и Билли. Фото Instagram

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко родила первенца.



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