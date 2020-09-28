Олег Винник заболел коронавирусом: что об этом известно

Популярный певец Олег Винник, откровенно рассказавший недавно об обратной стороне популярности, заразился коронавирусом.

Об этом стало известно в эфире пятого выпуска проекта «Танці з зірками-2020», который был посвящен вечеру мирового кино, передает ТСН.

В начале вечера ведущий Юрий Горбунов сообщил печальную новость зрителям: еще одна пара заразилась коронавирусом.

Тест на COVID-19 у Олега Винника показал положительный результат. По словам Горбунова, у певца КТ показало двустороннюю пневмонию.

В свою очередь, Винник сам также подтвердил информацию о своем заражении в Instagram.

Также плохо себя чувствовала и партнерша Олега Алена Шоптенко — она даже не смогла выйти по Skypeв прямом эфире и прокомментировала свое отсутствие в Сети.

«Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела в виду, — написала в InstagramАлена Шоптенко. — Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо вам за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств!»

Напомним, что 23 августа еще одна участница этого шоу телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что заразилась коронавирусом. Через две недели после этого Фреймут победила болезнь, находясь на самоизоляции. Кроме того, Дарья Петрожицкая со своим партнером Игорем Гелуненко не смогли присутствовать на паркете первые три эфира шоу через коронавирус. Только в четвертом эфире пара наконец вышла на паркет.

Полный репортаж о пятом выпуске программы «Танці з зірками-2020» читайте в нашем издании утром в понедельник, 28 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алена Шоптенко рассказала о своем партнере по «Танцях з зірками», заявив, что «все проблемы Олега Винника в его голове».

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