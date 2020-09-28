Звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс впервые стал отцом

Голливудские актеры Хоакин Феникс («Джокер», «Гладиатор», «Мастер») и Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол») впервые стали родителями. Мальчику дали имя Ривер — в честь старшего брата Феникса, который умер в 1993 году от передозировки наркотиками. Актеру Риверу Фениксу на момент смерти было 23 года, и он находился на пике своей карьеры.

Как сообщает издание Daily Mail, новость рассказал российский режиссер-документалист Виктор Коссаковский на Цюрихском кинофестивале. Виктор заявил, что Феникс, который является продюсером презентованного на фестивале фильма «Гунда», не смог приехать в Швейцарию из-за рождения сына. Судя по всему, мальчик появился на свет около месяца назад.

45-летний Хоакин и 35-летняя Мара не сообщали публике о беременности актрисы.

Актеры познакомились в 2013 году во время съемок фильма «Она». Однако их роман начался лишь три года спустя. В июле 2019 года пара обручилась.

Руни некогда встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом, который на днях, как писали «ФАКТЫ» сделал предложение руки и сердца актрисе Лили Коллинз.

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