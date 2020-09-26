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Шоу-бизнес

Лили Коллинз объявила о помолвке с экс-бойфрендом звезды сериала «Игра престолов» (фото)

13:10 26 сентября 2020
Лли Коллинз показывает кольцо

Вслед за «ангелом» Victoria’s Secret Жасмин Тук о своей помолвке объявила англо-американская актриса и модель Лили Коллинз, дочь знаменитого британского музыканта Фила Коллинза. 31-летняя Лили, известная по фильмам «Белоснежка: Месть гномов», «Орудия смерти: Город костей», «Красивый, плохой, злой», мини-сериалу «Отверженные» выходит замуж за 37-летнего режиссера Чарли Макдауэлла. Чарли тоже сын известных родителей — легендарного британского актера Малкольма Макдауэлла («Заводной апельсин», «Калигула», «О, счастливчик!») и американской актрисы Мэри Стинберген, обладательницы премии «Оскар».

Фотографии с помолвки Коллинз опубликовала в Instagram. «Я ждала тебя всю свою жизнь и теперь не могу дождаться того, чтобы провести всю ее с тобой», «Чистейшая радость из всех, что я когда-либо испытывала», — подписала актриса снимки.

Чарльз Макдауэлл, снявший фильмы «Возлюбленные» и «Открытие») начал встречаться с Лили в 2019 года. Он еще ни разу не был женат официально. До Лили у Макдауэлла был роман со звездой сериала «Игра престолов» Эмилией Кларк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что певица Деми Ловато расторгла помолвку, походив в невестах два месяца.

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