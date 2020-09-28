Алина Гросу расплакалась, рассказывая новые подробности развода с мужем (видео)

Брак певицы Алины Гросу с российским бизнесменом Александром Комковым не продлился и года. Звезда пооткровенничала, что переломный момент случился в декабре 2019 года, когда супруг предложил какое-то время пожить отдельно, а потом признался, что познакомился с другой женщиной.



«22 декабря — через полгода после свадьбы — он (муж) предложил разъехаться на месяц, попробовать новую жизнь», — вспоминала Гросу в программе Світське життя.

Певица узнала, что паузу Александр использовал, чтобы обустроить отношения с другой женщиной. Алина призналась, что даже знает эту разлучницу, но, насколько известно певице, тот роман закончился ничем.

Вспоминая об откровенном разговоре с теперь уже бывшим супругом, Гросу выяснила для себя очень важное о моральных принципах Александра. «Говорил, что никогда меня и не любил… Говорит, что каждая его следующая женщина богаче, чем предыдущая. И тут для меня все прояснилось», — призналась Алина.

По словам Гросу, развод уже официально оформлен, имущество пара делить не будет. Подаренная на свадьбу квартира в Москве осталась экс-супругу. «Жаль, что первый брак, который, как я думала, будет первым и последним, вот так закончился», — заявила Алина, не в силах сдержать эмоций.

Напомним, Гросу уточнила, что интервью Кате Осадчей было единственным, где прозвучали подробности расставания пары. Больше эту тему певица обещает не поднимать.

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