Счастье длилось недолго: Алина Гросу развелась с мужем

Популярная певица и актриса Алина Гросу, выпустившая недавно клип об изменах и предательствах, подтвердила слухи о разводе с мужем. В интервью программе ЖВЛ на канале «1+1» она призналась, что рассталась с бизнесменом Александром. Они с декабря прошлого года уже не живут вместе.

«Получилось так, что в декабре мне Саша сказал: „Давай поживем отдельно“. Я не могла ему этого простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь что-то другое», — рассказала Алина.



Она была потрясена таким предложением любимого, однако собрала свои вещи и переехала в другую квартиру.

Алина говорит, что проблемы в их отношениях начались почти сразу после бракосочетания, а в конце осени 2019 года все вообще пошло кувырком:



«Это не было как гром среди ясного неба, но я не думала, что дойдет до развода. Это был шок», — призналась певица.



Алина надеялась на примирение, однако со стороны Александра никаких шагов не было, а бегать за мужчинами она не привыкла:



«Когда мы жили нормально вместе, я очень его уважала за его верность. Думаю, что как раз за тот месяц, когда мы жили отдельно, он с кем-то познакомился и поэтому решил попробовать что-то новое», — предполагает Алина.

По словам певицы, она так и не может понять, почему их семейная жизнь так быстро разрушилась.

«Я сейчас не думаю, что я виновата в этом, просто у нас кардинально изменились ценности, я хотела стабильности, а он хотел экспериментов. Нас несло в разные течения. Мне кажется, что он меня уже разлюбил, или совсем не любил», — предполагает Алина Гросу.

Напомним, громкая свадьбы Алины и Александра состоялась летом 2019 года в Италии. Специально для мероприятия был арендован роскошный замок. На организацию свадьбы потратили около 100 тысяч евро. Но сказка оказалась недолгой.

Слухи о разводе возникли несколько месяцев назад, но тогда Алина уходила от прямых ответов. Лето певица проводила с родными, много снималась в кино.

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