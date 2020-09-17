Любовница мужа Наташи Королевой Анастасия Шульженко, видео-признание которой вызвало резонанс в сети, устроила шоу в студии Первого канала России. В эфире раскрыли обман актрисы.

Анастасия рассказала, что с Тарзаном познакомилась в феврале 2019 года на мероприятии, где выступал Сергей Глушко (настоящее имя) как стриптизер. Он вызвал Анастасию на сцену для участия в номере. Более близкое знакомство произошло за кулисами. А потом компания поехала домой к Тарзану. По ее словам, Наташа в то время была на даче.

«Мы сидели, общались… Обычные дружеские посиделки. А потом подруга пошла курить и все случилось, так бывает», — рассказала Шульженко.

Она утверждает, что они с Сергеем встречались полтора года. Говорит и дальше готова была скрывать их отношения. Но все изменила беременность. Шульженко утверждает, что делала тест и предположительно находится на третьей неделе.

«У меня случилась задержка. Я сделала тест на беременность и он оказался положительным», — сказала она в студии российского «Первого канала». В эфире также показали видео любовных утех Анастасии и Сергея, снятое в его доме. На кадрах видно, как голый Тарзан обнимает обнаженную девушку.

Когда в студии объявили, что Шульженко на самом деле не беременна, она разрыдалась и упала в обморок.

«Я оболгала человека, у меня отрицательный тест», — в слезах призналась Шульженко.

Участники любовной драмы пока эту программу не комментируют. Но в сети уже сомневаются в правдивости сюжета, уж очень похоже на нелепую постановку по всем законам жанра: интрига, разоблачение, истерика, раскаяние.

Напомним, Наташа Королева обвинила Шульженко в краже крупной суммы и драгоценностей. В ответ актриса заявила, что беременна. Тарзан признал интрижку, но заявил, что «его опоили».

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