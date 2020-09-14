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Наташа Королева и Тарзан отреагировали на нашумевший «неприятный инцидент» в семье

15:47 14 сентября 2020
Наташа Королева с Тарзаном

Скандал с ограблением дома Наташи Королевой и Тарзана, у которых якобы украли деньги и драгоценности, набирает обороты и обрастает новыми подробностями. Как пишут российские СМИ, причиной всему стала другая женщина. Якобы у 50-летнего Тарзана появилась молодая любовница, которая ждет от него ребенка.

Наталья, узнав об этом, написала заявление в полицию, обвинив в краже разлучницу. Якобы таким образом певица решила отомстить молодой любовнице.

Как пишет Telegram-канал Mash, той самой девушкой оказалась 23-летняя Анастасия Ш. Она уже обратилась за помощью к адвокату.

Наташа Королева и Тарзан синхронно отреагировали на скандал, опубликовав в социальных сетях похожие посты. Муж певицы винит во всем журналистов и грозит судами.

«Без моего согласия и без согласия моей супруги Наташи Королевой распространили сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе, информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне. Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный. В связи изложенным, мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь», — написал Сергей. По его словам мошенницы завладели их частными фото и видеоматериалами и пытаются распространить их в СМИ.

Наталья обратилась с похожим заявлением и призвала верить только информации из первых уст, то есть их личным официальным заявлениям.

Сейчас супруги, как ни в чем не бывало, вместе отдыхают на море. На своей странице в Instagram Королева опубликовала видео, как они в прекрасном настроении гуляют на фоне заката.

Ранее Наталья поделилась еще одним роликом с мужем, подписав его: «Сила любви может пройти любые испытания!».

Тем временем, в распоряжении Telegram-каналов появились доказательства супружеской измены Таразана — переписка с молодой любовницей, которую он сам приглашал в гости, пока супруги не было дома.

Напомним, Королева и Таразан прожили в браке 20 лет, у них есть 18-летний сын Архип.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве ограбили артиста DZIDZIO.

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