Влипшую в историю с Тарзаном актрису засыпали сотнями отзывов

На актрису Анастасию Шульженко, которую Наташа Королева после измены мужа обвинила в краже денег и драгоценностей, обрушилась волна комментариев в сети. Видео, в котором любовница Тарзана заявила, что ей угрожает звездное семейство, взбудоражило подписчиков. Они засыпали актрису сотнями отзывов. Мнения комментаторов разделились.

Одни считают ситуацию выдуманной, «хорошо поставленным спектаклем», который разыграли Королева, Тарзан и ранее не известная актриса Шульженко.

Другие набросились на девушку с критикой, морализируют и упрекают в том, что влезла в чужую семью, «захотела легкой наживы», вот теперь и расплачивается.

«Настя захотела денег и не получила вот и все ясно же может и спала сама виновата пусть в полицию идет. А то получается пиарится на семье», «А где была голова, когда ложилась в постель к женатому мужчине. Да ещё и у него в доме! Стыд и срам! Еще маленькую сумму Наташа Королева написала. Ты у неё забрала намного ценнее!», «Актриса ещё та. Куда Вы влезли, дамочка? Куда? Романтики захотелось? Денег? публичности? Пожинайте», — пишут под видео.

Но нашлось немало и тех, кто выражает слова поддержки Анастасии, которая не побоялась рассказать свою правду о сложившейся ситуации. Особенно, после опубликованного Тарзаном видео, в котором он признается, что изменил жене, оскорбляет и унижает любовницу.

«Королева вместо того чтобы гнать этого кобеля в шею, занялась травлей любовницы», — достается в комментариях и Королевой.

Напомним, сначала в СМИ появилась информация о том, что Наталья Королева обратилась в полицию с заявлением о том, что из из дома украли крупную сумму наличных и драгоценности. В краже она обвинила Анастасию Шульженко. Выяснилось, что актриса крутила роман с Тарзаном, имела с ним интимные отношения. Более того, ждет от него ребенка.

Вскоре Шульженко записала видео, в котором подтвердила связь с Тарзаном, но категорически опровергает причастность к краже. Она считает, что Королева решила отомстить ей, обвинив в ограблении. Сначала Королева и Тарзан в официальном заявлении попросили не верить слухам, но потом вдруг приняли иную тактику.

Тарзан в ответном видео признал интрижку, осыпал любовницу оскорблениями и заявил, что любит только жену. Вместе с Натальей они отдыхают на море и демонстрируют семейную идиллию.

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