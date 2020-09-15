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Актриса Шульженко сквозь слезы рассказала об интиме с Тарзаном и угрозах Королевой (видео)

9:58 15 сентября 2020
Тарзан и Анастасия Шульженко

Молодая любовница Тарзана, которую Королева обвинила в ограблении, рассекретила свое имя и со слезами на глазах выступила с публичным заявлением. 27-летняя актриса Анастасия Шульженко в видео подтвердила, что действительно состояла в интимных отношениях с Тарзаном. Последний раз они виделись 19 августа. Она считает, что Наташа Корлева обвинила ее в краже из мести. Теперь, по словам Анастасии, она получает угрозы от певицы и опасается за свою жизнь.

«Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно знакомых, друзей, связей, которыми они могут воспользоваться и достигнуть своих целей. Я просто боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких», — говорит Шульженко.

Она обратилась за помощью к адвокату.

Об Анастасии известно, что она родом из Краснодара. После окончания Краснодарского университет культуры и искусств приехала покорять Москву, работала в театре. В ролике-визитке она называет себя «актрисой с широким диапазоном», при этом демонстративно расстегивая пуговицы на груди. В кино ей пока пробиться не удалось, были лишь небольшие роли в сериалах. Как Анастасия познакомилась с Тарзаном, она не уточняет. Сергей подписан на нее в Instagram и отмечает каждое ее фото. 

Говорят, Анастасия ждет от Тарзана ребенка. В социальных сетях Шульженко показала округлившийся животик, но официально не подтвердила беременность.

Тем временем, сам Тарзан интрижку не признает. Вместе с женой Натальей Королевой они требуют не вмешиваться в их личную жизнь. Мол, мошенники завладели их частной информацией. Супруги отдыхают на Эгейском побережье и тщательно изображают любовь и гармонию, словно нет никакой беременной любовницы.

Напомним, сначала появилась информация о том, что Королева обратилась в полицию с заявлением об ограблении: исчезли наличные и драгоценности. Якобы произошло это 19 августа, после того как в звездном доме побывали подружки Тарзана. Заяву певица подала только в сентябре, а опись украденного так и не предоставила. В воровстве она обвинила Анастасию Шульженко. В официальном заявлении для СМИ супруги грозят журналистам судами и просят не вмешиваться в их частную жизнь.

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