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Шоу-бизнес

Алина Гросу выпустила провокационный клип об изменах и предательстве (видео)

13:51 11 сентября 2020
Алина Гросу

Популярная актриса и певица Алина Гросу, намекнувшая ранее на проблемы в семейной жизни, выпустила провокационный клип «Голый король» об изменах и предательстве. Режиссерами видео стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.

По сюжету главная героиня понимает, что ее возлюбленный на самом деле не тот, за кого себя выдает. Девушка разочаровывается в избраннике, который казался самым лучшим мужчиной в мире. В клипе мужчина показан в образе козла.

«На примере этого видео я хочу показать, как иногда девушки влюбляются в „картинку“, а со временем — сталкиваются с проблемой „ожидание-реальность“. Я посвящаю эту историю всем тем, кто сумел пережить измену и начать жизнь с чистого листа!», — прокомментировала новую работу Алина Гросу.

Напомним, ранее Alyona Alyona выпустила клип «Сумно», в котором сняла избитую в поезде журналистку Анастасию Луговую.

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