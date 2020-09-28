Звездная трагедия: Конкин заявил, что его дочь убили

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин долго воздерживался от комментариев по поводу произошедшей в семье трагедии. Но, очевидно, так и не смог смириться со странными обстоятельствами, при которых его молодая и полная планов на будущее наследница ушла из жизни.

Поэтому на пятые сутки Владимир Алексеевич нашел для себя единственное приемлемое объяснение: артист заявил, что его дочь София была убита. Такой точки зрения придерживается вся семья звезды, пишет «Стархит».

«Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование. Если бы сейчас вокруг меня не было людей, которые меня поддерживают, я даже не знаю, что со мной было. Наверное, просто сердце не выдержало бы…», — сказал Владимир Конкин со слезами на глазах в эфире одного из ток-шоу на росТВ.

Он не смог сидеть под камерами, поэтому быстро ушел за кулисы — было видно, что каждое слово артисту дается с трудом. Позицию семьи пришлось объяснять директору артиста, которая пришла с ним на ток-шоу, поясняет издание.

Сотрудница, с детства знавшая Софию, заявила, что сейчас вокруг трагедии появляется много слухов и сплетен, которые не соответствуют действительности.

«Кто-то писал, что она была в депрессии, но это не так. Да, София была замкнутой девочкой, но она строила планы на будущее. Также пишут, что София была под воздействием алкоголя. Вскрытие показало, что в ее крови не найдено алкоголя. Я, как и Владимир Алексеевич, уверена, что ее убили», — рассказала директор Конкина.

Сейчас семья актера намерена расследовать обстоятельства произошедшего. Родственников Софии смущает не только то, что ей никто не помог в бассейне, но и то, что медики не смогли вернуть женщину к жизни. «У меня есть сведения, что в машине скорой помощи не было аппарата ИВЛ. Не знаю почему так произошло. Врачи смогли завести ей сердце, но сразу сказали нам, что надежда небольшая», — поделилась директор Конкина.

На все озвученные вопросы предстоит ответить следствию.

Напомним, 32-летняя София Конкина умерла при странных обстоятельствах: она захлебнулась во время купания в бассейне, глубина которого составляет всего 1 метр 60 сантиметров. Женщина пробыла в воде до тех пор, пока ее не заметили другие посетители. Несмотря на упущенное время, врачам все-таки удалось завести сердце Софии, однако, спустя сутки, 24 сентября, дочь артиста скончалась. Признаков насильственной смерти при вскрытии у нее не обнаружили, однако, семья все еще ждет результатов подробной экспертизы тела. Родные Софии не понимают, как она могла утонуть, ведь дочь Народного артиста много лет посещала бассейн, хорошо плавала и не имела проблем со здоровьем.

Издание сообщает, что сейчас Владимир Конкин с тяжелым сердцем готовится к похоронам дочери; ее могила будет располагаться по соседству с маминой на Пятницком кладбище. Супруга Владимира Алексеевича скончалась от рака 10 лет назад.

Кроме того, семье предстоит решить, кто станет опекуном 11-летней дочери Софии Конкиной. С отцом Алисы женщина давно разошлась и находилась в затяжном конфликте. Однако, поскольку бывший муж не лишен родительских прав, то он может попытаться забрать ребенка — именно этого сейчас боится семья Владимира Конкина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по факту смерти Софии Конкиной возбудили уголовное дело, но об убийстве речь пока не идет: статья УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» подразумевает, что в фитнес-клубе, который посещала дочь звезды, халатно относились к безопасности посетителей. Так, в момент ЧП штатной медсестры даже не оказалось на месте. А сотрудники клуба, чтобы выгородить себя, заявили, что Конкина была пьяна, и когда ее откачивали, женщину якобы рвало красным вином.

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