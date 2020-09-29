Александр Серов впервые стал дедушкой

66-летний певец Александр Серов, ранее просивший пустить его в Украину после посещения аннексированного Крыма, впервые стал дедушкой. 27-летняя дочь артиста, родившегося в Кировоградской области, Мишель родила ему внучку.

О радостном событии молодая мама сообщила на совей странице в Instagram.

«С днем рождения, дочка Мия! Мы с папой тебя очень ждали. Расти здоровой и красивой девочкой, а мы все для этого сделаем», — написала Мишель под фото с мужем.

Напомним, единственная дочь Александра Серова вышла замуж в мае прошлого года за бизнесмена по имени Роман. Пара не афишировала отношения, не распространялись они и о будущем пополнении в семье. Рождение ребенка стало неожиданностью для многих знакомых пары.

Матерью Мишель является Елена Стебенева — акробатка, мастер спорта. С ней Серов прожил в браке 20 лет. Супруги развелись в 2010 году. Новоиспеченная бабушка трогательно поздравила детей с радостным событием.

«Мишель, Рома, спасибо вам! Вы сделали меня самой счастливой на свете. Сегодня я стала бабушкой. Господи, я реву от счастья», — написала Елена.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинская певица Светлана Тарабарова во второй раз стала мамой. Она родила дочку.

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