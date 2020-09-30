Конкин счел подонком жениха своей погибшей дочери

Известный артист Владимир Конкин, который считает, что его дочь Софию убили, обвинил ее бойфренда Михаила в том, что тот даже не пытался связаться с ее близкими после ЧП.

Сейчас семья погибшей считает его причастным к произошедшему. Особенно покоробили семью слова мужчины о том, что София пила и его активность в соцсетях после ее смерти, пишет Starhit.

Многие друзья Софии отметили, что ее бойфренд Михаил был крайне ревнивым. Влюбленные познакомились на специальном сайте, после чего встречались три месяца. Однако у Софии были и другие ухажеры.

По версии адвоката семьи Конкиных, под подозрение попал и Михаил, и администрация фитнес-клуба, где произошла трагедия.

Как сообщали «ФАКТЫ», 32-летнюю Софию Конкину обнаружили без сознания в бассейне. Врачам удалось реанимировать девушку, однако спустя сутки, 24 сентября, дочь артиста скончалась. По факту смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело, в соответствии с которым привлечь к ответственности могут администрацию фитнес-клуба. Экспериза, которую провело следствие, подтвердила наличие в ее организме почти 3 промилле алкоголя и следы сильного седативного препарата — диазепама.

Фото: Starhit

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