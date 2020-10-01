Джамала и Дмитрий Шуров станцевали на столе в новом клипе

Певица Джамала после рождения второго сына активно окунулась в работу. Она уже успела дать первый сольный концерт на карантине и порадовала поклонников новой коллаборацией. Вместе с лидером группы Pianoбой Дмитрем Шуровым представили клип «Эндорфины».

Эту песню Джамала написала еще три года назад, но все это время сотрудничество не складывалось в силу разных причин.

«Мне показалось, что в этой песне есть краска Pianoбой, легкость, присущая музыке Димы. И долго не было ответа… Я подумала, что, наверное, ему не понравилось и ничего не получится. А потом наступил карантин и Дима ответил! Сказал, что написал свою часть и готов ворваться в наш дуэт. Вот так и родилась наша с Pianoбой коллаборация», — рассказала Джамала о песне.

Клип снимали в живописном месте под Киевом — Васильковских Карпатах. Ради красивых кадров, а снимать начинали с пяти утра, Джамале пришлось померзнуть и выпить не одну чашку кофе.

«На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод я сижу в кадре, наполненная эндорфинами, с чашечкой кофе и туркой. В этой части съёмок запомнилось, что было постоянно очень холодно. Но по кадру — здорово, что не было палящего солнца, была нужная для картинки дымка.

⠀

Да, снимали мы целый день! С 5 утра до 9 вечера. И было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва. Все время нужно было поймать свет и выполнить нужную задачу по действиям», — рассказала Джамала.

Фото Instagram.com/jamalajaaa

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter