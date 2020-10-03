Назван ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира

Американский журнал Forbes, охотно практикующий подсчет заработков известных и знаменитых людей, составил список самых высокооплачиваемых в мире актрис.

Составленный экспертами издания список размещен на его сайте.

Первое место в рейтинге заняла колумбийско-американская актриса и модель София Вергара (на заглавном фото). За 2020 год она заработала 43 миллиона долларов. Отмечается, что Софии впервые удалось стать самой высокооплачиваемой актрисой мира благодаря роли Глории в комедийном сериале телеканала ABC «Американская семейка», за каждый новый эпизод которого она получала $ 500 тысяч. Кроме того, не так давно она стала судьей в телешоу «Америка ищет таланты», за каждый сезон которого она получает не меньше $ 10 млн. Актриса также может похвастаться множеством спонсорских контрактов с известными брендами.

На втором месте актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли. Она одна из немногих в списке издания, кто получил почти все свои деньги не от стриминговых сервисов, а от традиционных кинотеатральных релизов. Заработок Джоли за год оценили в 35,5 миллиона долларов.

Замыкает тройку израильская актриса и модель Галь Гадот с доходом в 31,5 миллиона долларов. Большую часть этих средств составил гонорар за главную роль в картине «Чудо-женщина: 1984».

В десятку самых высокооплачиваемых в мире актрис также попали Мелисса Маккарти (25 миллионов долларов), Мерил Стрип (24 миллиона долларов), Эмили Блант (22,5 миллиона долларов), Николь Кидман (22 миллиона долларов), Эллен Помпео (19 миллионов долларов), Элизабет Мосс (16 миллионов долларов) и Виола Дэвис (15,5 миллиона долларов).

Издание отметило, что в сумме актрисы заработали на 20 процентов меньше, чем в прошлом году. Все, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, получили большую часть дохода от стриминговых сервисов и телевидения.

В прошлом году список самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе все тот же Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров в мире. Второй год подряд его возглавил Дуэйн Джонсон, заработавший за год 87,5 миллиона долларов. Второе место в рейтинге занял партнер Джонсона по «Кровавому уведомлению» Райан Рейнольдс. 43-летний канадец заработал за год 71,5 миллиона долларов. Марк Уолберг заработал 58 миллионов долларов, что обеспечило ему третье место в рейтинге. Также в десятку вошли Бен Аффлек, Вин Дизель, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.

Фото: https://www.eonline.com/

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