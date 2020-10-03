Первая супруга Брюса Уиллиса Деми Мур, удивившая «высокими отношениями» с его нынешней женой, стала гостьей показа новой коллекции нижнего белья бренда Рианны Savage x Fenty в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет КП.

Помимо 57-летней Деми гостями зрелищного шоу стали супермодели Ирина Шейк и Белла Хадид, актриса Кара Делевинь, светская львица Пэрис Хилтон и еще с десяток звезд и звездочек.

Но самой яркой моделью показа, утверждает издание, стала, по всеобщему мнению, стала именно звезда фильмов «Привидение» и «Стриптиз», продемонстрировшая отделанное кружевом боди и колготки в сетку.

Дефиле стало заметным событием в мире моды и произвело фурор особым подходом к выбору моделей. Для своих шоу Рианна подбирает участниц разных комплекций и возрастов, чтобы показать, что ее белье подходит абсолютно всем.

Деми Мур в своем соблазнительном боди выглядела роскошно.

Учитывая, что конкуренцию ей составили более молодые Белла Хадид (получившая негласный титул самой красивой женщины планеты) и Ирина Шейк, актрисе удалось не только не затеряться на их фоне, но и перетянуть все внимание на себя.

Издание напоминает, что за свою кинокарьеру Деми немало потрудилась над собственной внешностью. Хорошенькая от природы актриса с молодости совершенствовала то, что ей подарили папа и мама. Еще совсем юной Мур сделала ринопластику. Затем она неоднократно корректировала грудь, вставив импланты третьего размера. Ради фильма «Стриптиз» она сделала липосакцию и пластику ягодиц. С возрастом Деми прошла через несколько подтяжек кожи и даже решилась на пластику коленей — чтобы остановить процесс старения.

И это при том, что у Деми три дочери — 32-летня Румер, 29-летняя Скаут и 25-летняя Таллула, которых она родила от актера Брюса Уиллиса. Брюс и Деми развелись в 2000 году после 13 лет совместной жизни. В 2005 году Деми после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера (муж был младше нее на 15 лет).

В свою очередь, Брюс Уиллис в 2009 году женился на супермодели Эмме Хемминг. На свадьбе присутствовала и Деми Мур. Бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 32-летняя дочь Брюса и Деми Румер Уиллис решила «встряхнуться» после длительной самоизоляции и удивить фанатов новой откровенной фотосессией. Для этого актриса снялась в серии BDSM-снимков, позируя в том числе обнаженной и связанной,

Фото: https://www.instagram.com/demimoore/

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