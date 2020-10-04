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Шоу-бизнес

Удивившиеся имени сына Петросяна получили разгадку

15:45 4 октября 2020
Ваган Петросян

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в Instagram, почему они назвали своего сына Ваганом.

«Ваган. Так зовут моего сына. Чаще прочих я читаю здесь вопрос: „Почему Вы выбрали такое необычное имя?“. Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как „Щит“ (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упёртого и настойчивого, но тот с кем всегда можно договориться. Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», Петросян и Брухунова тщательно скрывали свою свадьбу и рождение ребенка. Татьяне периодически приписывали беременность, но все вопросы она оставляла без ответов. СМИ сообщали, что наследника юмористу родила суррогатная мать. Но Петросян лично опроверг это. Он утверждает, что сына ему родила жена.

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