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Шоу-бизнес

«Здесь, конечно, Дизель натянул Квартал»: сеть восхитил номер конкурентов детища Зеленского

20:18 4 октября 2020
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В сети продолжают обсуждать новый номер команды «Дизель Шоу», в котором актер Евгений Сморигин впервые не только заговорил, но и запел на чистом украинском языке.

Он сыграл украинского композитора, к которому пришел блатной шансонье с просьбой перевести его песни на украинский язык.

Взрывы смеха вызывает предложение «мэтра-композитора» переделать песню о побеге «героя» из тюрьмы так, чтобы тот бежал, наоборот, в СИЗО, держа в руках сертификат на место в камере повышенной комфортности.

И уж, конечно, дословный перевод «блатной лексики» выглядит по-настоящему смешно.

«Ты давай не выеживайся, шансон, он борзых не любит», — говорит шансонье.

«Это вы мне угрожаете?», — спрашивает композитор.

«Нет, пАпереджаю», — пытается собеседник ответить по-украински.

«Здесь конечно, Дизель натянул Квартал по самое „не хочу“. Позитив и наша память может все!!!», «Браво авторам та виконавцям!», «Не помню, когда так смеялась, у вас все номера смешные… 95 кварталу полный капец», — написали в комментариях пользователи YouTube.

Отдельно фаны «Дизелей» поблагодарили актера Евгения Сморигина за его украинский язык, назвав его примером для многих этнических украинцев.

Напомним, накануне команда «Дизель Шоу» едко высмеяла коллег-юмористов, рванувших в политику и оставивших юмористическое поле опустевшим.

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«Здесь, конечно, Дизель натянул Квартал»: сеть восхитил номер конкурентов детища Зеленского

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