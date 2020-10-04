«Здесь, конечно, Дизель натянул Квартал»: сеть восхитил номер конкурентов детища Зеленского
В сети продолжают обсуждать новый номер команды «Дизель Шоу», в котором актер Евгений Сморигин впервые не только заговорил, но и запел на чистом украинском языке.
Он сыграл украинского композитора, к которому пришел блатной шансонье с просьбой перевести его песни на украинский язык.
Взрывы смеха вызывает предложение «мэтра-композитора» переделать песню о побеге «героя» из тюрьмы так, чтобы тот бежал, наоборот, в СИЗО, держа в руках сертификат на место в камере повышенной комфортности.
И уж, конечно, дословный перевод «блатной лексики» выглядит по-настоящему смешно.
«Ты давай не выеживайся, шансон, он борзых не любит», — говорит шансонье.
«Это вы мне угрожаете?», — спрашивает композитор.
«Нет, пАпереджаю», — пытается собеседник ответить по-украински.
«Здесь конечно, Дизель натянул Квартал по самое „не хочу“. Позитив и наша память может все!!!», «Браво авторам та виконавцям!», «Не помню, когда так смеялась, у вас все номера смешные… 95 кварталу полный капец», — написали в комментариях пользователи YouTube.
Отдельно фаны «Дизелей» поблагодарили актера Евгения Сморигина за его украинский язык, назвав его примером для многих этнических украинцев.
Напомним, накануне команда «Дизель Шоу» едко высмеяла коллег-юмористов, рванувших в политику и оставивших юмористическое поле опустевшим.125
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter