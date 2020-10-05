Оля Полякова отреагировала на скандал вокруг ее выступления в Харькове

Концерт Оли Поляковой в Харькове, посвященный Дню учителя, обернулся скандалом. Почти две тысячи зрителей отплясывали под хиты певицы, игнорируя правила карантина: ни о социальной дистанции, ни о масках речь не шла.

Полиция Харькова отреагировала на массовые нарушения и открыла уголовное производство. В СМИ появились публикации о том, что «Полякова попала в уголовное дело».

Артистка отреагировала на разгоревшийся скандал на своей странице в Instagram и довольно резко ответила, связав происходящее с предвыборной гонкой.

«Все кто волнуется по поводу того, что в СМИ написали, что на меня завели уголовное дело по поводу харьковского концерта, посвященного Дню учителя. Я хочу всех успокоить. Я дома, в халате, и мне ничего не угрожает. И, конечно же, хочу сказать, что сегодня вся шумиха вокруг концертов и мероприятий связана непосредственно с предвыборным срачом. Но все это можно обсуждать после того как закроют метро, которое каждый день посещает столько людей, что мне и за год не собрать. Дорогие берегите себя, мойте руки, не целуйтесь, носите маски и не читайте новости. Особенно перед выборами», — сказала Полякова.

Напомним, что бесплатный концерт в Харькове организовала команда Геннадия Кернеса.

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