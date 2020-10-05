Слава Каминская поддержала выбывшего из "Танців з зірками" Олега Винника

Участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская, вылетевшая из шоу «Танці з зірками», поддержала своего коллегу Олега Винника, который вместе с партнершей Аленой Шоптенко подхватили коронавирус и были вынуждены пропустить два эфира. Организаторы шоу дисквалифицировали пару, которую называли фаворитами проекта.

Преданные поклонницы Винника считают такое решение несправедливым и требуют вернуть певца в проект. В первых рядах «вовчиць» оказалась и певица Слава Каминская. Она обратилась к коллеге в Instagram, выразив слова поддержки. Два года назад она из-за травмы не смогла выйти на паркет в первых эфирах «Танців» и была дисквалифицирована.

«Олег Анатольевич, добро пожаловать в команду. Танцы танцами, но, как говорила великая @v_serduchka, «здоровье важнее». После аналогичной дисквалификации 2 года назад я ни разу не пожалела о том, что сделала выбор в пользу здоровья (которое так и не пришло в исходную стадию).

Мы с вами уже танцевали на одном паркете, теперь осталось только спеть на одной сцене♥Олег, Алёнка, @olegg.vynnyk @alena_shoptenko выздоравливайте!

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пс. справедливости ради — если бы зрителям дали сделать свой выбор, уверена, клуб вовчиць наверняка не позволил бы такому случиться и я вместе с ними в первых рядах", — написала Слава и добавила хэштег «верните Винника».

С таким предложением в прямом эфире шоу выступила и телеведущая Оля Фреймут, которой Винник отдал свои голоса.

Фото Instagram.com/babaslavka

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