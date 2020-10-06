"Манифестирующий генератор": Астафьева опубликовала "голые" снимки с "философским" смыслом

Пока большинство поклонников Даши Астафьевой изнывали на самоизоляции жарким летом, звезда не теряла времени даром, почитывая книги и библиотеке и заодно снимаясь там в полуобнаженном виде.

Очевидно, пребывания в «храме науки» не прошло для певицы напрасно, и она решила отойти от привычного образа секси-красотки, наполнив его «глубоким» смыслом.

Так, 35-летняя украинская певица не просто разместила в Instagram откровенные фотоснимки, за которые ее любит мужская часть поклонников, но и снабдила их «загадочными» текстами.

В частности, фото с обнаженной грудью певица подписала так: «Что бы я сделала на месте наследницы человека, который вот-вот начнет управлять миром? Может, отобрала бы у него бразды правления? как знать…».

Еще один снимок Даша снабдила текстом-посвящением автору новой сексуальной фотосессии, коим выступил фотограф Никита Люлько (Nick Yashika).

«@nickyashika я горжусь тобой, маленький Большой гений. Каждый рывок, это не только наш смысл. Я верю, что искусство — это панацея для тех, кто ещё человек. Мы — люди. Мы — искусство!», — указала певица.

Некоторым поклонникам, похоже, понравился такой стиль общения звезды.

«Умничка) Превосходные слова и чувственность», «Как же вы прекрасны!», «Браво фотографу за то, что раскрыл и показал Дашу такой нежной, глубокой и красивой. P. S Мне жаль людей которые видят здесь только siski», — пишут они.

Другим, традиционно, захотелось пристыдить чувственную Дашу: «А кроме голой груди и тела почти в каждой публикации, есть что показать? О чем рассказать? Постоянно и много уже …»

Но большинство фолловеров, похоже, решили подыграть звезде и отмечали ей примерно такими же, иногда немного «туманными» текстами: «В следующей жизни хочу стать чёрненьким прямоугольничком», «О! Тоже недавно заказала такую штуку) Теперь ещё больше жду результата», «Даша, а кто ты в дизайне по профилю? Мне кажешься манифестирующим генератором», «Дашка. Я думал, ты уже все знаешь… спросила бы меня, я ж животновод;)».

В целом, похоже, звезда нашла достойных собеседников и теперь общение в соцсетях станет интересным не только для тех, кто ценит в красотке исключительно «siski».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Даша Астафьева зажгла в новом клипе в образе дивы 90-х.

Фото: https://www.instagram.com/da_astafieva/

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter