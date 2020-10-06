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Шоу-бизнес

Сын Бекхэмов вытатуировал на шее глаза своей невесты

10:16 6 октября 2020
Бруклин и Никола

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин, которого недавно обвинили в пропаганде домашнего насилия, сделал себе очередную татуировку. На этот раз — в честь своей невесты, 25-летней американской актрисы Николы Пельтц. 21-летний фотограф Бруклин вытатуировал на задней поверхности шеи глаза возлюбленной. Тату можно увидеть на фото, которое Бекхэм поместил у себя в Instagram. На нем они с Николой тестируют косметику бренда матери Бруклина Виктории Бекхэм. При этом на зрителя смотрят сразу две пары глаз Пельтц.

В честь Виктории у Бруклина также есть татуировка — сердце со словом «мама». На его теле есть также тату, посвященные его отцу, младшим братьям и сестре. У самого Дэвида Бекхэма также имеется множество «нательных рисунков».

Что касается новой татуировки, первенец Бекхэмов не вполне оригинален. У британского певца Зейна Малика, бывшего участника популярной группы One Direction, на груди есть наколка в виде глаз его возлюбленной — американской модели Джиджи Хадид, которая недавно родила ему дочку.

Зейн Малик

Фото Instagram

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