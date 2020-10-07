Жена Петросяна задумалась о втором ребенке

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова после рождения сына, которого назвали Ваганом, похоже, задумалась о втором ребенке.

Так, в сториз в Instagram, отвечая на вопрос фолловера, хочет ли она дочку, Татьяна Бурхунова ответила: «На все воля божья».

Отвечала она и на вопросы о сыне Вагане. Оказалось, что малыш ее совсем не беспокоит по ночам, а его будущее она не собирается планировать.

Ранее она рассказала, почему сына назвали Ваган: «В переводе на русский язык с армянского оно переводится как „Щит“ (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упертого и настойчивого, но тот с кем всегда можно договориться. Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали».

Фото Татьяны Брухуновой из соцсетей.

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