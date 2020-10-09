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Шоу-бизнес

Андрей Малахов попал в «предатели» из-за любовницы Тарзана

9:06 9 октября 2020
Малахов

О том, что о скандальной истории в семье певицы Наташи Королевой и Тарзана расскажут на центральном российском ТВ, до съемки программы Королеву предупредил телеведущий Андрей Малахов. По ее словам, он не стал вслед за коллегами с телевидения муссировать тему ее семейной драмы и за это она ему благодарна. Об этом певица рассказала в интервью Ксении Собчак 5 октября.

На видео с 28:36 минуты

А уже через сутки любовница Тарзана рассказывала свою историю уже в эфире у Андрея Малахова. Она заявила, что ни о морали, ни о Королевой не думала ни одной минуты. Но при этом лицемерно попросила прощения у певицы. Кроме того, девушка жаловалась на тяжелый период в жизни и утверждала, что возлюбленный отказывается с ней объясниться.

Королева на это телешоу никак не отреагировала.

Поклонники певицы и подписчики Малахова в соцсети обвинили телеведущего в предательстве, желании заработать на скандале и отсутствии человеческих ценностей.

Фото pryamoj-efir.ru/andrej-malahov/

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