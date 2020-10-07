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Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

22:05 7 октября 2020
Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

Сергей «Тарзан» Глушко впервые после скандала встретился с любовницей Анастасией Шульженко, и эта встреча закончилась громким скандалом.

В кадры эксклюзивного видео, которое показал Андрей Малахов в программе «Прямой эфир», Шульженко подходит к расхаживающему в одном полотенце танцовщику и признается в любви. Она умоляла Глушко поговорить с ней, и была очень настойчива. В итоге раздраженный мужчина не выдержал и сильно толкнул девушку.

Шульженко упала на пол, а танцовщик сбежал.

Адвокат Шульженко уже заявил, что она сняла побои, и врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Теперь он намерен обратиться в полицию, что может грозить Глушко штрафом, исправительными работами или даже арестом.

Напомним, любовница Тарзана выставила напоказ интимную татуировку.

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