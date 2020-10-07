Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео
Сергей «Тарзан» Глушко впервые после скандала встретился с любовницей Анастасией Шульженко, и эта встреча закончилась громким скандалом.
В кадры эксклюзивного видео, которое показал Андрей Малахов в программе «Прямой эфир», Шульженко подходит к расхаживающему в одном полотенце танцовщику и признается в любви. Она умоляла Глушко поговорить с ней, и была очень настойчива. В итоге раздраженный мужчина не выдержал и сильно толкнул девушку.
Шульженко упала на пол, а танцовщик сбежал.
Адвокат Шульженко уже заявил, что она сняла побои, и врачи диагностировали черепно-мозговую травму.
Теперь он намерен обратиться в полицию, что может грозить Глушко штрафом, исправительными работами или даже арестом.
Напомним, любовница Тарзана выставила напоказ интимную татуировку.409
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter