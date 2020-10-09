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Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Тимати прокомментировала его участие в шоу "Холостяк"

12:25 9 октября 2020
Тимати и Решетова

Новость о том, что 37-летний рэпер Тимати станет главным героем нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, прокомментировала модель Анастасия Решетова, с которой недавно расстался артист.

24-летняя бывшая возлюбленная рэпера ответила на слухи подписчиков о воссоединении с Тимати после шоу.

«Как бы не было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после „Холостяка“ я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются», — написала Решетова.

Напомним, чуть меньше месяца назад Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати. Пара была вместе шесть лет. У них родился сын Ратмир.

Некоторые из коллег Тимати считают, что в их случае с Решетовой и расставание, и участие в шоу придуманы для пиара.

Фото instagram Решетовой

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