Наташа Королева и Тимати разгневали коллегу со своими «лживыми изменами»

Певица SLAVA (Анастасия Сланевская) не сдержала эмоций, комментируя последние новости о своих коллегах по шоу-бизнесу. В частности, она «проехалась» по скандалу вокруг Наташи Королевой, Сергея Глушко и его любовницы Анастасии Шульженко, назвав измену артиста «выдуманной» ради тура и продвижения нового альбома.

Также Слава не прошла мимо новости о том, что 37-летний репер Тимати, который совсем недавно расстался с Анастасией Решетовой, станет главным героем нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.

«О том, что теперь Тимати совершенно свободен, его девушка Анастасия Решетова сообщила всего месяц назад. Весной определенно будет, что обсудить, если считать, что кастинг до сих пор в процессе», — поиронизировал по этому поводу Telegram-ресурс Super.Ru.

Скрин Instagram Slava

Отметим, что измена мужа действительно помогла Наташе Королевой с концертами. А Сергей «Тарзан» Глушко увеличил гонорары за свои выступления.

939

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter