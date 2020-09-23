Наташа Королева признала семейный кризис и анонсировала перемены

Попавшая в скандал после измены своего супруга Сергея Глушко Наташа Королева приходит в себя в компании подруги — адвоката Иды Достман.

В соцсети юриста появилось видео вечеринки подружек, где подвыпившая Королева признает семейный кризис, и заедает стресс жирным десертом.

В своем Instagram Наташа отметила, что каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели.

«В японском языке слово „кризис“ состоит из 2 иероглифов, один переводится как разрушение, а второй — шанс! Разрушение дает нам новый шанс!», — подытожила она, презентуя новый альбом «Красная помада».

Тем временем Сергей Глушко пытается удалить из соцсетей любые намеки на размолвку в звездном семействе. Накануне он выложил пост, где клянется «своей Наташке» в вечной любви и сопровождает клятву песней «Белые дикие кони» Владимира Кузьмина.



137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter