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Шоу-бизнес

Наташа Королева после измены Тарзана «подзарядилась»

17:46 4 октября 2020
Наташа Королева после измены Тарзана «подзарядилась»

Наташа Королева, которая приходит в себя громкого скандала с изменой мужа, дала концерт в Костроме.

В своем Instagram она показала, как настраивает себя на позитивную волну за кулисами, где ее поддерживают члены команды (наиболее активно — подросший сын Королевой и Тарзана Архип) и как уже «заряженная» выходит на сцену.

«Спасибо, Кострома, за душевный прием!!! Вы вдохнули в меня силы и энергию!!!», — говорится в описании к видео.

Ранее певица пыталась развлечь себя дружескими посиделками и даже выпустила новый альбом «Красная помада».

Фото Instagram.com/koroleva__star/

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