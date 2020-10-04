Наташа Королева после измены Тарзана «подзарядилась»
Наташа Королева, которая приходит в себя громкого скандала с изменой мужа, дала концерт в Костроме.
В своем Instagram она показала, как настраивает себя на позитивную волну за кулисами, где ее поддерживают члены команды (наиболее активно — подросший сын Королевой и Тарзана Архип) и как уже «заряженная» выходит на сцену.
«Спасибо, Кострома, за душевный прием!!! Вы вдохнули в меня силы и энергию!!!», — говорится в описании к видео.
Ранее певица пыталась развлечь себя дружескими посиделками и даже выпустила новый альбом «Красная помада».
Фото Instagram.com/koroleva__star/
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