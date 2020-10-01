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Шоу-бизнес

Тарзан намекнул на возможный развод с Королевой

2:50 1 октября 2020
Королева Наташа и Тарзан

Российский танцор Сергей Глушко, выступающий под творческим псевдонимом Тарзан, которого уличили в измене супруге, певице Наташе Королевой, разместил в своем Instagram довольно необычное видео, которое при сильном воображении можно посчитать намеком на скорый развод.

Так, по крайней мере, решили некоторые фанаты Сергея.

Видео адресовано певцу Стасу Костюшкину, в нем танцор вместе со словами благодарности проникновенно говорит о том, что цена за умение говорить слишком велика, при этом люди разучились сострадать и любить, а также прощать.

Некоторые фанатки решили, что своими словами Тарзан высказывает сожаление о том, что признался в измене, но так и не получил прощения. И выходом из этой ситуации может быть только развод, через который паре вскоре предстоит пройти.

Напомним, что Глушко лично признался в измене, выложив признание в Сети. В нем танцор заявил, что не виноват в том, что изменил жене. По крайней мере, все произошло не по его воле. По словам Тарзана, его опоили неизвестными веществами, в результате чего он перестал контролировать свои действия.

А его любовница и вовсе заявила, что беременна от Глушко и хочет, чтобы он стал ее мужем.

Но так как высказывания танцора не прокомментировала ни его супруга, ни друзья, фанаты надеются, что пара найдет в себе силы забыть о произошедшем и строить свои отношения дальше.

Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official/?hl=uk

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