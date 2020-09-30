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Шоу-бизнес

Тарзан после измены жене записал «жалобу в стихах»

15:06 30 сентября 2020
Тарзан

Тарзан (Сергей Глушко) после признания в супружеской измене, записал стихотворение, в котором посетовал на жизнь.

«…из переписки: «Не уверен, что всем будет доступен смысл, ведь понимание доступно не всем… Стас, спасибо за то, что еще не «эволюционировал», — таким комментарием сопроводил Сергей Глушко видео со стихотворением, опубликованное в Instagram.

В нем, он, в частности, упоминает о высокой цене, которая «уплачена природе» за прямохождение и речь — люди теряют умение любить, сострадать и прощать.

Ранее супруга Тарзана — певица Наташа Королева — также отреагировала на признания неверного мужа. Порассуждав о проблемах в браке, она сказала, что для мужчин «сходить на лево» — это нормально.

Фото со странички Сергея Глушко в соцсетях.

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