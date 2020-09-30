Певица Наташа Королева, муж которой публично признался в измене, впервые после громкого скандала дала интервью. В нем не стала обсуждать подробности поведения Сергея и его любовницу, но порассуждала о проблемах в браке. Королева считает, что для мужчин «сходить на лево» — это нормально. А вот женщины должны держать себя в руках.

«Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня. Или бывает по-другому. Муж все уже, он лежит на диване, у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется. А она увядает рядом с ним, она от него ничего не получает. Понимаете, это мужчинам легче — на левачок сходил, и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети. Для них это сложней гораздо», — сказала Королева Youtube-шоу психолога Аллы Занимонец «Почти серьезно».

По мнению 47-летней певицы, женщина не может себе позволить поступать так, как мужчина. Она должна взять себя в руки, а лучше заняться своим внешним видом — поменять прическу, пересмотреть гардероб, следить за лицом.

Однако в крайности вдаваться она не советует. Королева уверяет, что в своем возрасте не прибегала к помощи пластических хирургов и не колола ботокс. Говорит, что свои недостатки скрывает с помощью макияжа и одежды.

«Я очень к себе объективна. И я всегда смотрю на себя в зеркало достаточно критично. Я вижу все свои недостатки и просто знаю, как это грамотно спрятать, если что-то появилось. Или как поработать над собой, если я что-то запустила и наела лишние килограммы», — считает Королева.

Напомним, любовные похождения Таразана стали достоянием общественности. В сеть попало видео встреч Сергея с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Она уверяла, что беременна от Тарзана. Но это оказалось ложью.

Тарзан записал несколько видео, в которых пытался нелепо оправдаться. А Королева заливала обиду с подругами за рюмкой.

Знакомые звездной семьи уверяют, что Тарзан всегда ходил на лево, а Наталья терпела его измены.

364

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter