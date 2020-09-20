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Шоу-бизнес

Тарзан устроил скандал из-за «слива» любовного видео на Первом канале

7:49 20 сентября 2020
Наташа Королева и Сергей Глушко

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, попавший в скандал после обнародования факта его «измены», решил отстоять свое честное имя в суде. Об этом он сказал в новом видеообращении к поклонникам, опубликованном в Instagram.

По словам шоумена, при обнародовании личной информации, связанной с ним, были нарушены несколько статей Конституции РФ и федеральный закон о СМИ.

Свое заявление с фактом признания адюльтера, по его словам, он сделал после получения информации о том, что вскоре эта история будет обнародована федеральным телеканалом.

«Это была превентивная мера», — утверждает Глушко, обвиняя Первый канал в обнародовании видео, снятого без его на то согласия.

В сториз Тарзан выложил скрины своих заявлений о нарушении его конституционных прав, датированных 14 сентября. Заявления направлены руководителям телеканалов.

Напомним, на прошлой неделе скандал с Тарзаном получил продолжение на Первом канале — Анастасия Шульженко, видео-признание которой вызвало резонанс в сети, устроила шоу в студии, признавшись в обмане.

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