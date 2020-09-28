Наташа Королева знала об изменах Тарзана: друг семьи открыл правду об особенностях отношений в семье

Признавшая семейный кризис и анонсировавшая перемены Наташа Королёва не станет разводиться со своим мужем танцором Тарзаном после того, как он изменил ей.

Причина — в том, что певица изначально была готова к изменам мужа и сознательно пошла на союз с супругом, который имеет достаточно специфическую профессию.

Об этом КП рассказал близкий друг Сергея и Наташи, пожелавший остаться инкогнито.

«Думаете, она не догадывалась? Наташа — не дурочка», — заявил он в комментарии изданию.

По словам друга супругов, Наташа якобы прекрасно понимала, что специфическая профессия Сергея часто будет переходить и на его личную жизнь. При этом она готова была закрывать глаза на измены своего супруга вплоть до тех пор, пока тот продолжает удовлетворять и её запросы.

«Пока секса хватает на всех, она будет закрывать глаза на похождения мужа», — считает собеседник издания.

Поэтому Наталья, судя по всему, решили простить мужа, поставив свою семью выше личного достоинства.

Между тем все больше скептиков считают интимный скандал постановкой. Мол, певица с мужем попросту дурят наивную публику. Времена нынче тяжелые — коронакризис: концертов нет, звезды сидят без дела. А теперь за звездной парой охотятся все ток-шоу.

«Для многих персонажей скандальные телепрограммы — единственная и очень прибыльная работа, — уверен один из российских промоутеров. — Думаю, если Королевой и Тарзану предложат поучаствовать, они тоже согласятся: за интимные тайны платят суммы, от которых просто невозможно отказаться».

В том, что эта драма принесет Королевой еще большую популярность, промоутер не сомневается.

«В нашей стране любят обиженных женщин. Королева и до этого хорошо продавалась: до пандемии мы делали с ней туры по 15 — 20 концертов. А сейчас все расписано: у нас запланирован большой тур, интерес зрителя — огромный. Если раньше мы арендовали маленькие залы, теперь — до 2000 мест, и все продаются», — добавил организатор концертов.

Гастроли «русалки» приносят ей хороший доход — кормильцем в семье является именно Королева.

Ее гонорар за кассовый концерт — около 8 — 10 тысяч евро, а в месяц их может быть очень много: домой она привозит минимум 100 тысяч евро, уверен промоутер.

Плюс корпоративы — Королеву постоянно зовут как на дни городов, так и на частные мероприятия. В то же время Тарзан в семейную копилку вкладывает куда меньше. За корпоративы, которые случаются редко, он получает по 5 — 6 тысяч евро, а выступления в клубах практически не приносят дохода. В отличие от жены сборы Глушко скандал с изменой никак не повысит — его рейтинги сейчас стремительно падают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что любовница Тарзана жестко высмеяла его в Instagram под песню Наташи Королевой.

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