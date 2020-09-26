Любовница Тарзана жестко высмеяла его в Instagram под песню Наташи Королевой (видео)

Скандал в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко и не думает утихать.

Очередную порцию «дровишек» в огонь решила подбросить любовница Тарзана Анастасия Шульженко: она записала дерзкое видео, ответив на оскорбительные высказывания стриптизера, уколов при этом и Королеву.

В своем ролике Анастасия с сарказмом комментирует каждое из высказываний, объясняя подписчикам «истинный смысл» слов Сергея Глушко, все это время в ролике звучит композиция Королевой под названием «Красная помада».

В то же время подписчики Шульженко, похоже, не оценили ее стараний и посчитали «откровения» новой «мыльной оперой», которая разворачивается вокруг семьи Наташи Королевой.

«Нужен был пиар на новую песню Королевой! И он получился», «Спасибо за красивую роль, спектакль окончен!!! Классно вы развели народ с Каралевой и Тарзаном!!! Оскар вам», «Девушка Вы Больны?», «Да… на что только люди ради хайпа на идут… так обсирать себя при всём честном народе… и с кем, главное?!», «Настя сколько ты за эту роль получила?», «Так быстро пропала любовь?» — пишут они.

В своих комментариях поклонники намекают на то, что весь этот скандал с изменой, любовницей и кражей бриллиантов — спланированная акция для поднятия рейтингов певицы и стриптизера. Ведь во время самоизоляции Тарзан жаловался, что сидит без работы и даже позавидовал пенсии пожилых россиян.

А сама Королева в недавнем интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» рассказывала, как стала пионером хайпа на эстраде, придумав расставание с Игорем Николаевым и прощальные гастроли. На запись эфира Наташа пришла в красном платье, которое затем фигурировало в соцсетях и о котором поется в ее новой песне про красную помаду.

И это не могло не вызвать гнев фанатов.

Напомним, в середине августа Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что из ее дома пропали драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Артистка рассказала, что в краже подозревает двух женщин, которые в ее отсутствие приходили в гости к ее 50-летнему мужу Сергею Глушко. Позже выяснилось, что одна из дам оказалась любовницей Тарзана. 28-летняя Анастасия Шульженко утверждала, что была беременна от стриптизера. Через несколько дней после скандального признания девушки Глушко обратился к публике со своей исповедью. Он заявил, что действительно изменил жене, но отвечать будет только перед ней и Богом. А потом выступил еще с одним обращением, обвинив федеральные каналы в том, что они на всю страну раструбили о скандале.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно Тарзан рассмешил поклонников, выложив пост в Сети, где клянется «своей Наташке» в вечной любви и сопровождает клятву песней «Белые дикие кони» Владимира Кузьмина. Видео, судя по всему, записано на торжественном вечере у общих друзей Королевой и Глушко. Им и адресовано пожелание «любить друг дружку крепко, как мы с Наташкой».

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