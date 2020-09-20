Любовница Тарзана среди ночи прочла на видео стихи с намеком

Анастасия Шульженко, заявившая о любовной связи с Сергеем «Тарзаном» Глушко, записала новое провокационное видео. Посреди ночи она внезапно прочитала стихотворение Ирины Астаховой, намекнув на сохранившиеся чувства к бывшему возлюбленному.

Вам такое во век и не снилось!

Вы такого не смели желать:

Я опять безрассудно влюбилась

В Вашу пьяную, грубую стать.

Вам такого во век не представить:

Руки с запахом спелых роз

Так умели меня пригладить,

Что я все принимала всерьез!

Шепот горький: -" ну что, синица,

Полетишь под мое крыло?"

- Так хотелось остановиться!

Но все дальше меня несло!

____________________________

Мне б все эти забыть рассветы,

Но опять на твое крыльцо!

У меня на руке- браслеты.

У тебя на руке — кольцо!

Ранее Шульженко заявила, что все еще надеется родить ребенка от Глушко. При этом она выразила убеждение, что тест на беременность, оказавшийся отрицательным, показал неправильный результат.

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