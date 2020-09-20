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Шоу-бизнес

Любовница Тарзана среди ночи прочла на видео стихи с намеком

9:42 20 сентября 2020
Шульженко и Глушко

Анастасия Шульженко, заявившая о любовной связи с Сергеем «Тарзаном» Глушко, записала новое провокационное видео. Посреди ночи она внезапно прочитала стихотворение Ирины Астаховой, намекнув на сохранившиеся чувства к бывшему возлюбленному.

Вам такое во век и не снилось!
Вы такого не смели желать:
Я опять безрассудно влюбилась
В Вашу пьяную, грубую стать.
Вам такого во век не представить:
Руки с запахом спелых роз
Так умели меня пригладить,
Что я все принимала всерьез!
Шепот горький: -" ну что, синица,
Полетишь под мое крыло?"
- Так хотелось остановиться!
Но все дальше меня несло!
____________________________
Мне б все эти забыть рассветы,
Но опять на твое крыльцо!
У меня на руке- браслеты.
У тебя на руке — кольцо!

Ранее Шульженко заявила, что все еще надеется родить ребенка от Глушко. При этом она выразила убеждение, что тест на беременность, оказавшийся отрицательным, показал неправильный результат.

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