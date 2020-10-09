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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о матери

14:38 9 октября 2020
Анна Заворотнюк

Дочка российской актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с тяжелым заболеванием, считает свою маму идеальной женщиной.

«Самой идеальной женщиной считаю свою маму. Я бы безумно хотела быть на нее похожей. Она просто прекрасна», — говорит Анна Заворотнюк, отвечая на вопрос одного из фолловеров. Ответ Анны опубликован в сториз в ее Instagram.

После того, как Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, ее родные, в том числе и дочь, долгое время хранили молчание и ничего не сообщали об артистке. Анна, «выйдя в эфир» сказала, что последние полтора года стали для нее самыми сложными в жизни, однако не стала откровенничать по поводу состояния мамы. «Ситуацию с мамой я комментировать не буду. Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим», — говорила Анна Заворотнюк.

Недавно в социальных сетях после долгого отсутствия объявлялась и сама Анастасия Заворотнюк,. Она выложила в Instagram трогательные снимки с детскими рисунками и цветами. В тот день была годовщина свадьбы звезды сериала «Моя прекрасная няня» и Петра Чернышева.

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