Брэд Питт попал под суд – истица утверждает, что он обещал на ней жениться

Брэд Питт попал в переплет — на него подала в суд женщина, утверждавшая, что известный актер и кинопродюсер уговорил ее участвовать в благотворительной акции и обещал на ней жениться.

Как сообщает «Tmz», жительница Техаса заявляет, что передала благотворительному фонду Make It Right 40 тысяч долларов. Условием было появление актера на организованных ею мероприятиях по сбору средств для фонда. Однако тот так на них и не появился. Сам Брэд Питт утверждает, что не знает эту женщину, не просил у нее денег и что ее могли обмануть, прикрываясь именем актера.

Однако Келли Кристина настаивает, что она «установила рабочие отношения с актером, согласилась помочь его благотворительности … и даже имела личные отношения, которые включали обсуждения брака».

Актер же утверждает, что ничего не знал об этой женщине до тех пор, пока весной 2020 года его адвокат не получил соответствующее письмо. Юристы ответили, что Келли Кристина ошиблась, однако та все равно подала в суд.

Кстати, на брак с Брэдом Питтом не может рассчитывать не только подавшая на него в суд женщина, но и 27-летняя немецкая модель польского происхождения Николь Потуральски, с которой он встречается в последнее время. По крайней мере, об этом пишут вездесущие СМИ.

Фото из Википедии, автор Glenn Francis of www.PacificProDigital.com.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter