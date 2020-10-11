«Ничего себе прическа»: Вакарчук «сдул пыль» со старого фото

Известный украинский исполнитель и политический деятель Святослав Вакарчук опубликовал в Instagram свое студенческое фото.

«11 октября — День Львовского Университета. Университета, в котором я учился… университета, в котором я занимался наукой … университета, который дал мне друзей, учителей и даже первых поклонников молодой студенческой группы :)» — написал он.

В комментариях к фото поклонники и поклонницы певца стали живо обсуждать прическу исполнителя на старом фото.

«Ничего себе, какая у вас причеха», — написала одна из поклонниц артиста.

«Очень было бы интересно, когда-нибуть иметь экскурсию с вами по местам вашей университетской жизни)», — добавила вторая.

Как писали «ФАКТЫ», в августе покинувший партию «Голос» Вакарчук порадовал поклонников новой песней. Группа «Океан Эльзы» выпустила сингл «Коли ми станем собою» из будущего альбома группы, над которым сейчас работают музыканты. Работа над песней затянулась из-за эпидемии коронавируса. Гитарную партию записывал клавишник Милош Елич, поскольку гитарист ОЭ застрял в США и работал с командой дистанционно. Свою партию он записывал на студии в Нью-Йорке. В записи также принял участие детский хор — это дети музыкантов группы и их друзей.

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