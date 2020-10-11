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Несмотря на коронавирус: Винник блеснул с Медведчуком и Марченко на свадьбе

22:45 11 октября 2020
Винник

Получивший отрицательный тест на коронавирус, певец Олег Винник «засветился» на свадьбе пасынка главы политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Бракосочетание Богдана Марченко, сына супруги Медведчука Оксаны Марченко, и его невесты Екатерины прошло 10 октября.

Песня Винника «Мої батьки» растрогала родителей молодых.

В Instagram теперь уже Екатерины Марченко появилось видео пары.

Судя по Stories Елены, сестры невесты, на этой свадьбе также выступали и другие известные артисты, в частности, Светлана Лобода и Верка Сердючка со своим коллективом.

Фото instagram.com/lenaelena2222, instagram.com/90_katerina60/

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