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Шоу-бизнес

Радостный Олег Винник сообщил результат теста на коронавирус

20:26 11 октября 2020
Винник

Переболевший коронавирусом Олег Винник сообщил своим поклонникам, что уже чувствует себя хорошо. На днях он получил отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и готов снова работать.

«Дорогие мои, у меня хорошие новости! На днях получил отрицательный тест на COVID-19, чувствую себя хорошо и с новыми силами готов работать для вас! Все дальнейшие запланированные концерты состоятся! Так что до встречи, желаю всем здоровья!», — так Винник рассказал о своем выздоровлении.

Вместе с тем его партнерша, танцовщица Алена Шоптенко, показала фотографию в самоизоляции и ничего о состоянии своего здоровья не написала.

Напомним, пара Шоптенко-Винник из-за болезни пропустила несколько эфиров шоу «Танці з зірками» и, в соответствие с правилами, считается покинувшей проект. Между тем, организаторы шоу пока держат интригу вокруг возможного возвращения Шоптенко и Винника на паркет.

Фото instagram.com/olegg.vynnyk/

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