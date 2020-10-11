Олег Винник вызвал гнев намеками насчет «Танців з зірками»

Организаторы шоу «Танці з зірками» намекнули, что на паркет может вернуться пара Олега Винника и Елены Шоптенко. Соответствующая запись появилась в Instagram телепроекта.

Отмечается, что за Винника вступились многие звезды, участвовавшие в шоу, — Женя Кот, Слава Каминская, Санта Димопулос, Анита Луценко и Яна Цибульская.

Авторы поста же советуют дождаться эфира шоу 11 октября, чтобы расставить точки на і.

Однако, судя по комментариям, набравшим наибольшую поддержку пользователей, многие считают, что подобное избирательное решение будет несправедливым.

«Это будет совершенно несправедливо! Люди все эти недели пахали, выкладывались, учились, а теперь кто-то должен будет уступить свое место. Мало того, что его и так все тянули, давайте без лукавства, танцует он так себе, а теперь ещё и это! Шоу теряет свою объективность!», — написала aleksandrachernobai.

«Хорошо финал будет называться „Винник и тот кто прошёл все недели“. Просто пускай в следующем сезоне будут», — призвала angelochka_angelochek

«Бред!!! После того как выгоняют, каждого участника, много фанатов пишут, пусть его вернут и никого не возвращают! Но именно после Винника типо такой ажиотаж, честно говоря не видела, как описать, что прям столько комментариев за его возвращение! Не о чем этот сезон, не собираюсь его смотреть! Только шоу, от танцев ничего уже не осталось», — не сдерживает эмоций tatiana_rychak.

«Лично моё мнение, правила есть правила, и если Вы уже дисквалифицировали этого игрока, то возвращать его по просьбе звёзд и некоторых фанов (хоть большинство было против) — это неправильно», — пишет vygrann.

А пользователь с ником «dubroo_z_r_z 09 » и вовсе отметил, что увидел предвестник возвращения Винника в «вылете» из шоу пары Тараса Цимбалюка и Яны Заяц.

«Выгнали Тараса, чтобы вернуть Винника. Шоу», — возмутился он.

И лишь «krasotulka_ha» вспомнила о болезни Шоптенко и Винника, призвав организаторов шоу «дать им спокойно долечиться».

Напомним, Олег Винник отменил свой концерт в Днепре, запланированный на 11 октября.

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