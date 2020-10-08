Заболевший Олег Винник опечалил поклонников известием о концерте
Популярный украинский исполнитель Олег Винник, который из-за коронавируса покинул паркет шоу «Танці з зірками», отменил концерт в Днепре 11 октября.
На своей странице в Instagram певец назвал новую дату гастролей — 13 декабря. Место проведения мероприятия остается неизменным — Театр оперы и балета.
При этом билеты остаются действительными.
Напомним, ранее Олег Винник заявил о переносе осенних концертов тура «Безумная любовь» на весну 2021 года.
Фото ТСН
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter