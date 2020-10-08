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Шоу-бизнес

Заболевший Олег Винник опечалил поклонников известием о концерте

13:12 8 октября 2020
Заболевший Олег Винник опечалил поклонников известием о концерте

Популярный украинский исполнитель Олег Винник, который из-за коронавируса покинул паркет шоу «Танці з зірками», отменил концерт в Днепре 11 октября.

На своей странице в Instagram певец назвал новую дату гастролей — 13 декабря. Место проведения мероприятия остается неизменным — Театр оперы и балета.

При этом билеты остаются действительными.

Напомним, ранее Олег Винник заявил о переносе осенних концертов тура «Безумная любовь» на весну 2021 года.

Фото ТСН

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